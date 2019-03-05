Цього тижня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Цього тижня у Києві проводять сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію прес-служби КМДА.
У вівторок, 5 березня, ярмарки відбудуться за адресами:
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- Голосіївський район – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
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- Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
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- Дніпровський район – вул. Івана Микитенка, 21-27;
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- Подільський район – вул. Світлицького, 33, вул. Оболонська, 23-35;
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- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
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- Шевченківський район – Лук’янівська площа, 1-А, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4,, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
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У Середу, 6 березня, сільськогосподарські ярмарки проведуть у:
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- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
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- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
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- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
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- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
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- Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
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- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
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- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
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У четвер, 7 березня, мешканці Києва можуть відвідати ярмарки за такими адресами:
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- Голосіївський район – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
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- Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро "Червоний хутір" до зупинки автобусів № 51, № 63);
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- Дніпровський район – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
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- Печерський район – вул. Московська, 2;
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- Подільський район – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
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- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
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- Шевченківський район – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.
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У п’ятницю, 8 березня, ярмарки пройдуть у 9 районах міста:
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- Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
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- Дарницький район – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
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- Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
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- Дніпровський район – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
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- Печерський район – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
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- Подільський район – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
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- Святошинський район – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
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- Солом’янський район – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
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- Шевченківський район – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, Лук’янівська площа, 1-А, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
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У суботу, 9 березня, ярмарки проведуть у таких районах:
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- Дарницький – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки");
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- Подільський – вул. Світлицького, 33;
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- Шевченківський – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Салютна, 9-21.
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У неділю, 10 березня, відбудуться ярмарки за наступними адресами:
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- Дарницький район – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро "Червоний хутір" до зупинки автобусів № 51, № 63);
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- Дніпровський район – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
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- Подільський район – вул. Світлицького, 33;
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- Шевченківський район – Лук’янівська площа, 1-А.
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