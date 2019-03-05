Цього тижня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

ukru
22 березня, 17:51 • 87417 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 128315 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 107042 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 106756 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 96992 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102889 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152257 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168296 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155019 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249881 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.7 м/с
28 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 40679 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 71651 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 25783 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 35317 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 19821 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166327 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249881 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212410 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197120 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61667 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57935 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 73111 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 54355 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84900 перегляди
Актуальне
Цього тижня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Цього тижня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

 • 27331 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Цього тижня у Києві проводять сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію прес-служби КМДА.

У вівторок, 5 березня, ярмарки відбудуться за адресами:

  • Голосіївський район – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
  • Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
  • Дніпровський район – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Подільський район – вул. Світлицького, 33, вул. Оболонська, 23-35;
  • Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
  • Шевченківський район – Лук’янівська площа, 1-А, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4,, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

У Середу, 6 березня, сільськогосподарські ярмарки проведуть у:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
  • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
  • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

У четвер, 7 березня, мешканці Києва можуть відвідати ярмарки за такими адресами:

  • Голосіївський район – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
  • Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро "Червоний хутір" до зупинки автобусів № 51, № 63);
  • Дніпровський район – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
  • Печерський район – вул. Московська, 2;
  • Подільський район – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
  • Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
  • Шевченківський район – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.

У п’ятницю, 8 березня, ярмарки пройдуть у 9 районах міста:

  • Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницький район – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
  • Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • Дніпровський район – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерський район – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
  • Подільський район – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
  • Святошинський район – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
  • Солом’янський район – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
  • Шевченківський район – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, Лук’янівська площа, 1-А, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

У суботу, 9 березня, ярмарки проведуть у таких районах:

  • Дарницький – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки");
  • Подільський – вул. Світлицького, 33;
  • Шевченківський – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Салютна, 9-21.

У неділю, 10 березня, відбудуться ярмарки за наступними адресами:

  • Дарницький район – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро "Червоний хутір" до зупинки автобусів № 51, № 63);
  • Дніпровський район – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Подільський район – вул. Світлицького, 33;
  • Шевченківський район – Лук’янівська площа, 1-А.

Раніше УНН повідомляв, що фальсифікат на ринку вершкового масла становить до 60%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,325.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,014.24