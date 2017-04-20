В этом году в Украине будет отремонтировано более 2 тыс. км дорог – В.Омелян

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34707 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100586 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152533 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114890 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115595 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103928 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103467 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В этом году в Украине будет отремонтировано более 2 тыс. км дорог – В.Омелян

В этом году в Украине будет отремонтировано более 2 тыс. км дорог – В.Омелян

Киев  •  УНН

 • 13127 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение 2017 года в Украине будет отремонтировано около двух тысяч километров дорог. Об этом в ходе Украинского инфраструктурного форума заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

“Правительство последовательно реализует свою политику развития дорожной инфраструктуры. В прошлом году мы отремонтировали около одной тысячи километров дорог. В этом году, даст Бог, если все источники финансирования подтвердятся, должны отремонтировать более двух тысяч километров дорог”, – сказал министр.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также профильный министр Владимир Омелян недавно признались, что 90% украинских дорог непригодны для современного транспорта. В то же время областные автомобильные службы дорог вместо того, чтобы заказывать услуги на капитальный ремонт, проводят тендеры на проведение текущего ремонта. В частности, Служба автомобильных дорог Харьковской области объявила тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью почти 850 млн грн. То есть в среднем текущий ремонт каждого километра обойдется украинцам в 10,5 млн грн.

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