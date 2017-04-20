В этом году в Украине будет отремонтировано более 2 тыс. км дорог – В.Омелян

“Правительство последовательно реализует свою политику развития дорожной инфраструктуры. В прошлом году мы отремонтировали около одной тысячи километров дорог. В этом году, даст Бог, если все источники финансирования подтвердятся, должны отремонтировать более двух тысяч километров дорог”, – сказал министр.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также профильный министр Владимир Омелян недавно признались, что 90% украинских дорог непригодны для современного транспорта. В то же время областные автомобильные службы дорог вместо того, чтобы заказывать услуги на капитальный ремонт, проводят тендеры на проведение текущего ремонта. В частности, Служба автомобильных дорог Харьковской области объявила тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью почти 850 млн грн. То есть в среднем текущий ремонт каждого километра обойдется украинцам в 10,5 млн грн.