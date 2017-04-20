Цього року в Україні буде відремонтовано більше 2 тис. км доріг – В.Омелян

“Уряд послідовно реалізовує свою політику розбудови дорожньої інфраструктури. Минулого року ми відремонтували близько одної тисячі кілометрів шляхів. Цього року, дасть Бог, якщо всі джерела фінансування підтвердяться, повинні відремонтувати більше двох тисяч кілометрів доріг”, — сказав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, а також профільний міністр Володимир Омелян нещодавно зізналися, що 90% українських доріг непридатні для сучасного транспорту. Водночас обласні автомобільні служби доріг замість того, аби замовляти послуги на капітальний ремонт, проводять тендери на проведення поточного ремонту. Зокрема, Служба автомобільних доріг Харківської області оголосила тендер на поточний ремонт 81 км вартістю майже 850 млн грн. Тобто в середньому поточний ремонт кожного кілометра обійдеться українцям у 10,5 млн грн.