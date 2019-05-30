В этом году в Киеве уже высадили деревьев и цветов на более 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала текущего года коммунальные службы города высадили зеленых насаждений (деревьев, кустов и цветов) на общую сумму 10,3 млн грн. Об этом сообщил заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений города Киева, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", в 2019 году было высажено всего в столице 748 841 шт. зеленых насаждений (деревьев, кустов и цветов) и потрачено 10272 591,11 грн. Растения было высажено в парках, скверах, на улицах, вдоль проспектов и бульваров, на транспортных развязках Киева", - отметил Заруба.
В частности новые зеленые насаждения появились в парке "Отрадный", парк возле кинотеатра "Тампере", парка "Юность", парка Позняки, на транспортной развязке Левобережная, ул. Броварской, бульвар Т. Шевченко.
Также зеленые насаждения появились в центральной части города на ул. Шелковичная, ул. Васильковская, ул. Коновальца, ул. Институтская, ул. Садовая, ул. Липская, в парках: Крещатый, Городской сад, Мариинский, Славы, Печерский, Наводницкий, Аскольдова могила, ул. Городецкого, б-р Л.Украинки.
Напомним, ранее сообщал УНН, что в Киеве не осуществляют обработку зеленых насаждений пестицидами и агрохимикатами.