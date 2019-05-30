Цього року в Києві вже висадили дерев і квітів на понад 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку поточного року комунальні служби міста висадили зелених насаджень (дерев, кущів і квітів) на загальну суму 10,3 млн грн. Про це повідомив заступник генерального директора КО "Київзеленбуд" Дмитро Заруба у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень міста Києва, що входять до складу КО "Київзеленбуд", у 2019 році було висаджено загалом у столиці 748 841 шт. зелених насаджень (дерев, кущів і квітів) та витрачено 10 272 591,11 грн. Рослини було висаджено у парках, скверах, на вулицях, вдовж проспектів і бульварів, на транспортних розв’язках Києва", - зазначив Заруба.
Зокрема нові зелені насадження з'явились у парку "Відрадний", парк біля кінотеатру "Тампере", парку "Юність", парку Позняки, на транспортній розв’язці Лівобережна, просп. Броварський, бульвар Т. Шевченко.
Також зелені насадження з'явились у центральній частині міста: на вул. Шовковична, вул. В.Васильківська, вул. Є. Коновальця, вул. Інститутська, вул. Садова, вул. Липська, у парках: Хрещатий, Міський сад, Маріїнський, Слави, Печерський, Наводницький, Аскольдова могила, вул. Городецького, б-р Л.Українки.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Києві не здійснюють обробку зелених насаджень пестицидами та агрохімікатами.