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В этом году в четверти учреждений отдыха для детей выявили нарушения санитарных норм

Киев • УНН

 • 18956 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В этом году более чем в четверти учреждений оздоровления и отдыха для детей зафиксированы нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответе на запрос корреспондента УНН.

В этом году в четверти учреждений отдыха для детей выявили нарушения санитарных норм

По данным пресс-службы ведомства, нарушения требований санитарного законодательства установлены в 2044 заведениях, или в 25,7%. Основными нарушениями стали невыполнение предложений Госпродпотребслужбы по укреплению материально-технической базы, организации питания, несоблюдение санитарно-противоэпидемического режимов, несоответствие гигиеническим требованиям питьевой воды и тому подобное.

Эти данные были получены в результате проведения 7952 комплексных и внеплановых обследований или проверок.

Из-за запрета Госпродпотребслужбы не открыто 14 заведений оздоровления и отдыха (в Винницкой области - 3, Черкасской - 7), без согласования Госпродпотребслужбы открыто одно заведение в Сумской области. В частности, по информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области из-за запрета не открыт 3 пришкольных лагеря, в частности пришкольный лагерь в ООШ I - III ст. № 2 г. Гнивань Тывровского района в связи с карантином из-за заболевания корью. Из-за несоответствия лабораторных исследований питьевой воды не начал работу пришкольный лагерь КЗ "ОШ №16 ВМР" г. Винница, не открыт пришкольный лагерь в Винницком районе, с.Михайловка из-за незаконченого ремонт канализационной системы.

Напомним, пятеро детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на Буковине, были госпитализированы в Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит". Полиция проводит проверку.

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