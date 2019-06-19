Цього року в чверті закладів відпочинку для дітей виявили порушення санітарних норм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Цього року більш ніж в чверті закладів оздоровлення і відпочинку для дітей зафіксовані порушення санітарного законодавства. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби відомства, порушення вимог санітарного законодавства встановлені у 2044 закладах, або в 25,7%. Основними порушеннями стали невиконання пропозицій Держпродспоживслужби щодо зміцнення матеріально-технічної бази, організації харчування, недотримання санітарно-протиепідемічного режимів, невідповідність гігієнічним вимогам питної води тощо.
Ці дані були отримані в результаті проведення 7952 комплексних та позапланових обстежень або перевірок.
Через заборону Держпродспоживслужби не відкрито 14 закладів оздоровлення та відпочинку (у Вінницькій області - 3, Черкаській - 7), без погодження Держпродспоживслужби відкрито один заклад у Сумській області. Зокрема, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області через заборону не відкрито 3 пришкільних табори, зокрема пришкільний табір в ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 м. Гнівань Тиврівського району у зв’язку з карантином через захворювання на кір. Через невідповідність лабораторних досліджень питної води не розпочав роботу пришкільний табір КЗ "ЗШ №16 ВМР" м. Вінниця, не відкрито пришкільний табір у Вінницькому районі, с. Михайлівка через не закінчений ремонт каналізаційної системи.
Нагадаємо, п'ятеро дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі на Буковині, були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт". Поліція проводить перевірку.
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