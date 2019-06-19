Цього року в чверті закладів відпочинку для дітей виявили порушення санітарних норм

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 15705 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 33078 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 42172 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 58381 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 76291 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 79855 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 158142 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 96784 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71078 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 320419 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.8м/с
57%
Популярнi новини

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 52365 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 27346 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 40489 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 18797 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 16101 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 158148 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 320425 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 254399 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 365834 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 377177 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 15714 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12561 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14654 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 18954 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 40650 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Цього року в чверті закладів відпочинку для дітей виявили порушення санітарних норм

Київ • УНН

 • 18956 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Цього року більш ніж в чверті закладів оздоровлення і відпочинку для дітей зафіксовані порушення санітарного законодавства. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповіді на запит кореспондента УНН.

Цього року в чверті закладів відпочинку для дітей виявили порушення санітарних норм

За даними прес-служби відомства, порушення вимог санітарного законодавства встановлені у 2044 закладах, або в 25,7%. Основними порушеннями стали невиконання пропозицій Держпродспоживслужби щодо зміцнення матеріально-технічної бази, організації харчування, недотримання санітарно-протиепідемічного режимів, невідповідність гігієнічним вимогам питної води тощо.

Ці дані були отримані в результаті проведення 7952 комплексних та позапланових обстежень або перевірок.

Через заборону Держпродспоживслужби не відкрито 14 закладів оздоровлення та відпочинку (у Вінницькій області - 3, Черкаській - 7), без погодження Держпродспоживслужби відкрито один заклад у Сумській області. Зокрема, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області через заборону не відкрито 3 пришкільних табори, зокрема пришкільний табір в ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 м. Гнівань Тиврівського району у зв’язку з карантином через захворювання на кір. Через невідповідність лабораторних досліджень питної води не розпочав роботу пришкільний табір КЗ "ЗШ №16 ВМР" м. Вінниця, не відкрито пришкільний табір у Вінницькому районі, с. Михайлівка через не закінчений ремонт каналізаційної системи.

Нагадаємо, п'ятеро дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі на Буковині, були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт". Поліція проводить перевірку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яКримінал та НП
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23