Цього року в чверті закладів відпочинку для дітей виявили порушення санітарних норм

КИЇВ. 19 червня. УНН. Цього року більш ніж в чверті закладів оздоровлення і відпочинку для дітей зафіксовані порушення санітарного законодавства. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповіді на запит кореспондента УНН.