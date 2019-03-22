В этом году украинские экспортеры уже полностью использовали 4 тарифные квоты ЕС

По данным Минэкономразвития, по состоянию на конец февраля 2019 года уже полностью использовано 4 тарифные квоты на кукурузу, мед, сахар, виноградный и яблочный соки.



Кроме того, с начала года уже использовано квартальную тарифную квоту на мясо птицы.



При этом сообщается, что используются тарифные квоты на пшеницу (68,0%), обработанные томаты (57,9%), продукты переработки солода и крахмала (54,4%), сливочное масло и молочные пасты (50,0%) .



В Минэкономразвития заявили, что на начало 2019 года украинские экспортеры используют возможности беспошлинного экспорта в рамках 29 тарифных квот с 40.

Ранее УНН сообщал, что Еврокомиссия планирует увеличить для Украины квоты на поставки курятины с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн. Такое решение ЕК связывают с наибольшим отечественным производителем.