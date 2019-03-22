Цього року українські експортери вже повністю використали 4 тарифні квоти ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку 2019 року українські експортери вже повністю використали 4 тарифні квоти на постачання до Європейського Союзу. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на інформаційний запит УНН.
За даними Мінекономрозвитку, станом на кінець лютого 2019 року вже повністю використано 4 тарифні квоти на кукурудзу, мед, цукор, виноградний та яблучний соки.
Крім того, з початку року вже використано квартальну тарифну квоту на м’ясо птиці.
При цьому, повідомляється, що використовуються тарифні квоти на пшеницю (68,0%), оброблені томати (57,9%), продукти переробки солоду та крохмалю (54,4%), вершкове масло та молочні пасти (50,0%).
У Мінекономрозвитку заявили, що на початок 2019 року українські експортери використовують можливості безмитного експорту в рамках 29 тарифних квот із 40.
Раніше УНН повідомляв, що Єврокомісія планує збільшити для України квоти на поставки курятини з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн. Таке рішення ЄК пов'язують з найбільшим вітчизняним виробником.