В этом году Украина импортировала уже более 40 тыс. тонн пальмового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украина в январе – марте 2017 года импортировала 42,7 тыс. тонн пальмового масла, в то время как экспорт соответствующей продукции за этот период составил 3,6 тыс. тонн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
В частности, в марте этого года из Индонезии импортировали 13,7 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии — 1,7 тыс. тонн, из Швеции — 64 тонны, из других стран — 82 тонны.
Напомним, как сообщал УНН, около 90% импортируемых в Украину масел составляет пальмовое.
Также напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, украинские производители используют пальмовое масло не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.
“Экономия на качестве производства продуктов продиктована целым рядом факторов, главный из которых — экономическая целесообразность, в условиях, когда украинский потребитель не готов платить много, а контроля за безопасностью продуктов питания в стране практически нет”, — добавил он.
Поэтому, по словам нардепа, несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.
Он также предложил к обсуждению возможность введения определенных ограничений на использование пальмового масла в продуктах питания.