В этом году Украина импортировала уже более 40 тыс. тонн пальмового масла

В частности, в марте этого года из Индонезии импортировали 13,7 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии — 1,7 тыс. тонн, из Швеции — 64 тонны, из других стран — 82 тонны.

Напомним, как сообщал УНН, около 90% импортируемых в Украину масел составляет пальмовое.

Также напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, украинские производители используют пальмовое масло не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.

“Экономия на качестве производства продуктов продиктована целым рядом факторов, главный из которых — экономическая целесообразность, в условиях, когда украинский потребитель не готов платить много, а контроля за безопасностью продуктов питания в стране практически нет”, — добавил он.

Поэтому, по словам нардепа, несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.

Он также предложил к обсуждению возможность введения определенных ограничений на использование пальмового масла в продуктах питания.