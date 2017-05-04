Цього року Україна імпортувала вже понад 40 тис. тонн пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Україна у січні – березні 2017 року імпортувала 42,7 тис. тонн пальмової олії, тоді як експорт відповідної продукції за цей період склав 3,6 тис. тонн. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Зокрема у березні цього року з Індонезії було імпортовано 13,7 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії — 1,7 тис. тонн, зі Швеції — 64 тонни, з інших країн — 82 тонни.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, близько 90% імпортованих в Україну олій становить пальмова.
Також нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, українські виробники використовують пальмову олію не для досягнення специфічних властивостей кінцевого продукту, а для його максимального здешевлення.
“Так, економія на якості виробництва продуктів продиктована цілою низкою чинників, головний з яких — економічна доцільність, в умовах, коли український споживач не готовий платити багато, а контролю за безпекою продуктів харчування в країні практично немає”, — додав він.
Тому, за словами нардепа, незважаючи на те, що наша країна імпортує пальмової олії в рази менше, ніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми її набагато більше.
Він також запропонував до обговорення можливість запровадження певних обмежень на застосування пальмової олії в продуктах харчування.