В этом году студенты не влияют на рынок аренды жилья в столице - эксперт

"Ситуация на рынке аренды недвижимости почти не изменилась, потому что, по крайней мере, киевские вузы - они на дистанционном обучении. То есть, ни Шевченко, ни Политех. Поэтому наплыва студентов, как обычно в некоронавирусные года, на сегодняшний день не наблюдается. Поэтому практически ситуация никак не изменилась. Возможно, что-то по истечении этого карантина, если он вообще закончится - может там что-то изменится", - сказал Александр Рубанов.

По его словам, если сейчас и есть колебания цен, то они в пределах статистической погрешности.

Напомним, ранее эксперт заявлял, что ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от карантина.