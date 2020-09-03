В этом году студенты не влияют на рынок аренды жилья в столице - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Первого сентября начался новый учебный год, когда обычно наблюдается наплыв студентов, что приводит к изменениям ситуации на рынке аренды недвижимости. Однако, в этом году из-за дистанционного обучения из-за COVID-19 ситуация на рынке не изменилась. Об этом в комментарии УНН сказал глава правления профессиональной ассоциации риелторов и сертифицированных аналитиков Александр Рубанов.
"Ситуация на рынке аренды недвижимости почти не изменилась, потому что, по крайней мере, киевские вузы - они на дистанционном обучении. То есть, ни Шевченко, ни Политех. Поэтому наплыва студентов, как обычно в некоронавирусные года, на сегодняшний день не наблюдается. Поэтому практически ситуация никак не изменилась. Возможно, что-то по истечении этого карантина, если он вообще закончится - может там что-то изменится", - сказал Александр Рубанов.
По его словам, если сейчас и есть колебания цен, то они в пределах статистической погрешности.
Напомним, ранее эксперт заявлял, что ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от карантина.