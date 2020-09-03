Цього року студенти не впливають на ринок оренди житла у столиці - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Першого вересня почався новий навчальний рік, коли зазвичай спостерігається наплив студентів, що призводить до змін ситуації на ринку оренди нерухомості. Однак, цього року через дистанційне навчання через COVID-19 ситуація на ринку не змінилася. Про це в коментарі УНН сказав голова правління професійної асоціації рієлторів і сертифікованих аналітиків Олександр Рубанов.
“Ситуація на ринку оренди нерухомості майже не змінилася, бо, принаймні, київські вузи - вони на дистанційному навчанні. Тобто, ні Шевченка, ні Політех. Тому напливу студентів, як зазвичай у некоронавірусні роки, на сьогодні не спостерігається. Тому практично ситуація ніяк не змінилась. Можливо, щось після закінчення цього карантину, якщо він взагалі закінчиться - може там щось зміниться”, - сказав Олександр Рубанов.
За його словами, якщо зараз і є коливання цін, то вони в межах статистичної похибки.
Нагадаємо, раніше експерт заявляв, що ситуація на ринку оренди житла буде залежати від карантину.