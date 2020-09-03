Цього року студенти не впливають на ринок оренди житла у столиці - експерт

“Ситуація на ринку оренди нерухомості майже не змінилася, бо, принаймні, київські вузи - вони на дистанційному навчанні. Тобто, ні Шевченка, ні Політех. Тому напливу студентів, як зазвичай у некоронавірусні роки, на сьогодні не спостерігається. Тому практично ситуація ніяк не змінилась. Можливо, щось після закінчення цього карантину, якщо він взагалі закінчиться - може там щось зміниться”, - сказав Олександр Рубанов.

За його словами, якщо зараз і є коливання цін, то вони в межах статистичної похибки.

Нагадаємо, раніше експерт заявляв, що ситуація на ринку оренди житла буде залежати від карантину.