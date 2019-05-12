В этом году на Южной железной дороге предотвращено 14 краж
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В течение января-апреля 2019 года подразделениями службы военизированной охраны регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" предупредили 14 краж материальных ценностей железной дороги на сумму более 162 тыс. грн. По подозрению в совершении краж задержаны и переданы в правоохранительные органы 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Укразализныци".
Кроме этого, в целом за 4 месяца во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 236 человек. 191 правонарушитель привлечен к административной ответственности.
Для предупреждения хищения железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.
Напомним, прежнее руководство вагонного участка станции Киев-Пассажирский выписало незаконных премий на 50,9 млн грн.