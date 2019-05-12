Цього року на Південній залізниці попереджено 14 крадіжок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Упродовж січня-квітня 2019 року підрозділами служби воєнізованої охорони регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" попереджено 14 крадіжок матеріальних цінностей залізниці на суму понад 162 тис. грн. За підозрою у скоєнні крадіжок затримано та передано до правоохоронних органів 15 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Укразалізниці".
Окрім цього, загалом за 4 місяці під час проведення оперативно-профілактичних заходів за порушення Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України, зокрема, ходіння коліями в невизначених місцях та незаконний проїзд у вантажному потязі, працівники служби воєнізованої охорони затримали 236 осіб. 191 правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності.
Для попередження розкрадання залізничного майна та вантажів, працівники воєнізованої охорони регіональної філії оперативно реагують на випадки несанкціонованих втручань у роботу залізничного транспорту, визначають і патрулюють найбільш криміногенні ділянки, станції та перегони, супроводжують вантажі тощо.
Нагадаємо, колишнє керівництво вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський виписало незаконних премій на 50,9 млн грн.