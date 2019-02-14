В этом году киевляне принесли на утилизацию меньше елок, чем в прошлом

"Утилизация елок закончилась в итоге 4 тысяч елок. В прошлом году было (утилизировано - ред.) 10 тысяч, то есть в этом году принесли два раза меньше, чем в прошлом", - отметили на предприятии.

В "Киевзеленстрой" добавили, что такое уменьшение связано с тем, что сейчас люди предпочитают искусственные елки - живые елки покупают не так, как раньше.

"Тем более, елки в этом году были недешевые, люди не раскупали - много было брошенных. Поэтому, я думаю, с каждым годом будет меньшее количество елок на утилизации", - добавили в предприятии.

Как сообщал УНН, киевляне принесли на утилизацию 4 тисячи елок.