Цього року кияни принесли на утилізацію менше ялинок, ніж у минулому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 2019 році кияни принесли на утилізацію 4 тисячі ялинок, що вдвічі менше, ніж у минулому році. Про це журналісту УНН розповіли у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд".
"Утилізація ялинок закінчилася у підсумку 4 тисячі ялинок. У минулому році було (утилізовано – ред.) 10 тисяч, тобто цього року принесли вдвічі менше, ніж у минулому", - зазначили у підприємстві.
У "Київзеленбуд" додали, що таке зменшення пов’язане з тим, що зараз люди надають перевагу штучним ялинкам - живі ялинки купують не так, як раніше.
"Тим більше, ялинки цього року були недешеві, люди не розкуповували – багато було покинутих. Тому, я думаю, з кожним роком буде менша кількість ялинок на утилізації", - додали у підприємстві.
Як повідомляв УНН, кияни принесли на утилізацію 4 тисячі ялинок.