Цього року кияни принесли на утилізацію менше ялинок, ніж у минулому

"Утилізація ялинок закінчилася у підсумку 4 тисячі ялинок. У минулому році було (утилізовано – ред.) 10 тисяч, тобто цього року принесли вдвічі менше, ніж у минулому", - зазначили у підприємстві.

У "Київзеленбуд" додали, що таке зменшення пов’язане з тим, що зараз люди надають перевагу штучним ялинкам - живі ялинки купують не так, як раніше.

"Тим більше, ялинки цього року були недешеві, люди не розкуповували – багато було покинутих. Тому, я думаю, з кожним роком буде менша кількість ялинок на утилізації", - додали у підприємстві.

Як повідомляв УНН, кияни принесли на утилізацію 4 тисячі ялинок.