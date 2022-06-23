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Рейдерство: в этом году уголовных дел стало меньше почти в 10 раз

Киев • УНН

 • 88034 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. За пять месяцев 2022 года открыто только 51 уголовное производство по статьям, связанным с рейдерством. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщила платформа "Опендатабот", информирует УНН.

Детали

За три месяца полномасштабного вторжения рф в Украину было зафиксировано только 17 рейдерских атак. В Офисе противодействия рейдерству отметили, что за это время в Минюст поступило 109 жалоб на регистрационные действия. Абсолютное большинство (95%) из них касается регистрационных действий, совершенных до 24 февраля.

"Существенное снижение количества уголовных производств по поводу рейдерства связано с длительным запретом на совершение регистрационных действий как у нотариусов, так и у государственных регистраторов. Кроме того, важным фактором стали более строгая ответственность за правонарушения и видоизмененная работа судебной системы во время войны", – говорится в сообщении.

По данным Офиса противодействия рейдерству, количество жалоб в сфере государственной регистрации, поступившей в Минюст, уменьшилось почти в 3 раза. За неполные полгода было подано 569 жалоб (461 в сфере недвижимости и 108 – бизнеса). Для сравнения, за аналогичный период 2021 года в Минюст поступило 1633 жалобы (1336 жалобы в сфере недвижимости и 297 – бизнеса).

Напомним

По мнению политолога Владимира Цыбулько, рейдерский характер ведения бизнеса присущ большинству российских олигархов, особенно тем предпринимателям, которые приближены к президенту россии путина.

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