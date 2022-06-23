Рейдерство: цього року кримінальних справ стало менше майже у 10 разів

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За три місяці повномасштабного вторгнення рф в Україні було зафіксовано лише 17 рейдерських атак. В Офісі протидії рейдерству зазначили, що за цей час до Мін’юсту надійшло 109 скарг на реєстраційні дії. Абсолютна більшість (95%) з них стосується реєстраційних дій, здійснених до 24 лютого.

"Суттєве зниження кількості кримінальних проваджень з приводу рейдерства пов’язано з тривалою забороною на вчинення реєстраційних дій як у нотаріусів, так і й у державних реєстраторів. Крім того, важливим фактором стали більш сувора відповідальність за правопорушення та видозмінена робота судової системи під час війни", – ідеться у повідомленні.

За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг у сфері державної реєстрації, що надійшла до Мін’юсту, зменшилася майже у 3 рази. За неповні півроку було подано 569 скарг (461 у сфері нерухомості і 108 — бізнесу). Для порівняння, за аналогічний період 2021 року до Мін’юсту надійшло 1 633 скарги (1 336 скарги у сфері нерухомості та 297 — бізнесу).

Нагадаємо

На думку політолога Володимира Цибулька, рейдерський характер ведення бізнесу притаманний більшості російських олігархів, особливо тим підприємцям, які наближені до президента росії путіна.