В этом году экспорт IТ-услуг в Украине вырос на 27%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. За пять месяцев 2022 года доля IT во всем экспорте украинских услуг составила 46% против 37% в прошлом году – в общем спрос на IT-услуги в этом году вырос на 27%. Об этом сообщила платформа "Опендатабот", информирует УНН.
Цитата
"IT услуги – это единственная сфера бизнеса, которая выросла в текущем году по сравнению с 2021 – на 27% (январь – май 2022 года). Так, за 5 месяцев текущего года доля IT во всем экспорте услуг составила 46%. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 37%", – говорится в сообщении.
Добавим
С января по май 2022 года весь экспорт услуг остался на уровне соответствующего периода прошлого года – 6.8 млрд долларов.
В то же время экспорт товаров упал на 20% – с 22.5 млрд до 17.9 млрд долларов. Падение зафиксировано в основных категориях, таких как черные металлы – 38%, продовольствие – 6%.
География экспорта товаров тоже изменилась. В 2021 году доли Европы и Азии в общем объеме были почти одинаковые – 38% и 40% соответственно. В 2022 году доля Европы выросла вдвое и составила 78% (2080 млн долларов с 2651 млн долларов).
Экспорт в Европу за период январь-май 2022 года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспорт в Азию сократился на 86%, в Америку на 67%, в Африку на 84%, в страны СНГ – на 74%.
Напомним
Кабинет министров Украины в рамках проекта "еРабота" утвердил грантовую программу поддержки развития ІТ-сектора и стартапов в сфере высоких технологий.