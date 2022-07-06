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Цього року експорт ІТ-послуг в Україні зріс на 27%

Цього року експорт ІТ-послуг в Україні зріс на 27%

Київ • УНН

 • 124793 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. За п'ять місяців 2022 року частка IT у всьому експорті українських послуг становила 46% проти 37% минулого року – загалом попит на IT-послуги цього року зріс на 27%. Про це повідомила платформа "Опендатабот", інформує УНН.

Цитата

"IT послуги – це єдина сфера бізнесу, яка зросла у поточному році у порівнянні з 2021 – аж на 27% (січень – травень 2022 року). Так, за 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46%. Для порівняння, рік тому цей показник складав 37%", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Із січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року – 6.8 млрд доларів.

Водночас експорт товарів впав на 20% – з 22.5 млрд до 17.9 млрд доларів. Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали – 38%, продовольство – 6%.

Географія експорту товарів теж змінилася. У 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові – 38% і 40% відповідно. Натомість в 2022 частка Європи зросла удвічі та становила 78% (2080 млн доларів з 2651 млн доларів).

Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86%, до Америки на 67%, до Африки на 84%, до країн СНД – на 74%.

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