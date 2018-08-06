В этом месяце Минприроды проверит 13 утилизаторов опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала текущего года Минприроды проверило 64 предприятия, имеющих лицензию в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ Министерства.
При этом с начала года лицензий на обращение с опасными отходами были лишены 32 спецпредприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаконная утилизация ядохимикатов сделала запорожского предпринимателя миллионером
Только в июле Министерство лишило права собирать, хранить, перевозить и обрабатывать опасные отходы семь спецпредприятий.
При этом до конца года запланировано проверить еще 66 предприятий, имеющих лицензию в сфере обращения с опасными отходами, 13 из которых Министерство проверит в этом месяце.
Напомним, каждое восьмое предприятие в сфере обращения с опасными отходами не может подтвердить соответствие установленным требованиям.