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Цього місяця Мінприроди перевірить 13 утилізаторів небезпечних відходів

Цього місяця Мінприроди перевірить 13 утилізаторів небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 7304 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. З початку поточного року Мінприроди перевірило 64 підприємства, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідний документ Міністерства.

При цьому з початку року ліцензій на поводження з небезпечними відходами були позбавлені 32 спецпідприємства.

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Лише у липні Міністерство позбавило права збирати, зберігати, перевозити та обробляти небезпечні відходи сім спецпідприємств.

При цьому до кінця року заплановано перевірити ще 66 підприємств, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, 13 із яких Міністерство перевірить цього місяця.

Нагадаємо, кожне восьме підприємство у сфері поводження з небезпечними відходами не може підтвердити відповідність встановленим вимогам. 

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