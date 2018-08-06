Цього місяця Мінприроди перевірить 13 утилізаторів небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. З початку поточного року Мінприроди перевірило 64 підприємства, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідний документ Міністерства.
При цьому з початку року ліцензій на поводження з небезпечними відходами були позбавлені 32 спецпідприємства.
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Лише у липні Міністерство позбавило права збирати, зберігати, перевозити та обробляти небезпечні відходи сім спецпідприємств.
При цьому до кінця року заплановано перевірити ще 66 підприємств, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, 13 із яких Міністерство перевірить цього місяця.
Нагадаємо, кожне восьме підприємство у сфері поводження з небезпечними відходами не може підтвердити відповідність встановленим вимогам.