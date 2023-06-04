ЦНС: Оккупанты разграбляют аграрные предприятия на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Российские войска разграбляют предприятия аграрной отрасли на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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«Оккупанты вывозят во временно оккупированный Крым сельскохозяйственную технику с государственных предприятий аграрной промышленности на ВОТ Херсонской области», – говорится в сообщении.
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Для перевозки похищенного имущества (тракторы, комбайны и т.д.) используется военная техника оккупационных войск.
Напомним
На Херсонщине, в Скадовске, оккупанты переоборудовали детский сад в полевой госпиталь.