ЦНС: Оккупанты разграбляют аграрные предприятия на Херсонщине

Цитата

«Оккупанты вывозят во временно оккупированный Крым сельскохозяйственную технику с государственных предприятий аграрной промышленности на ВОТ Херсонской области», – говорится в сообщении.

Дополнение

Для перевозки похищенного имущества (тракторы, комбайны и т.д.) используется военная техника оккупационных войск.

Напомним

На Херсонщине, в Скадовске, оккупанты переоборудовали детский сад в полевой госпиталь.