ЦНС: Окупанти розграбовують аграрні підприємства на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російські війська розграбовують підприємства аграрної галузі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Цитата
«Окупанти вивозять до тимчасово окупованого Криму сільськогосподарську техніку з державних підприємств аграрної промисловості на ТОТ Херсонської області», – йдеться у повідомленні.
Доповнення
Для перевезення викраденого майна (трактори, комбайни тощо) використовується військова техніка окупаційних військ.
Нагадаємо
На Херсонщині, у Скадовську, окупанти переоблаштували дитячий садок у польовий шпиталь.