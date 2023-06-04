ЦНС: Окупанти розграбовують аграрні підприємства на Херсонщині

Цитата

«Окупанти вивозять до тимчасово окупованого Криму сільськогосподарську техніку з державних підприємств аграрної промисловості на ТОТ Херсонської області», – йдеться у повідомленні.

Доповнення

Для перевезення викраденого майна (трактори, комбайни тощо) використовується військова техніка окупаційних військ.

Нагадаємо

На Херсонщині, у Скадовську, окупанти переоблаштували дитячий садок у польовий шпиталь.