ЦНС: мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, ЦНС со ссылкой на партизанское движение "Атеш" сообщает, что на Лиманском направлении группа российских мобилизованных из числа заключенных дезертировали в неизвестном направлении.
Кроме того, они захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы вс рф во время побега. На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников".
"Такой хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага", - отметили в Центре национального сопротивления.
Напомним
В ЦНС сообщали, что россияне агитируют население временно оккупированных территорий Украины к участию в войне.