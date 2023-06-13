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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ЦНС: мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на ВОТ

Киев • УНН

 • 884302 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на ВОТ

Детали

Так, ЦНС со ссылкой на партизанское движение "Атеш" сообщает, что на Лиманском направлении группа российских мобилизованных из числа заключенных дезертировали в неизвестном направлении.

Кроме того, они захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы вс рф во время побега. На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников".

"Такой хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага", - отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним

В ЦНС сообщали, что россияне агитируют население временно оккупированных территорий Украины к участию в войне.

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