ЦНС: мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на ВОТ

Детали

Так, ЦНС со ссылкой на партизанское движение "Атеш" сообщает, что на Лиманском направлении группа российских мобилизованных из числа заключенных дезертировали в неизвестном направлении.

Кроме того, они захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы вс рф во время побега. На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников".

"Такой хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага", - отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним

В ЦНС сообщали, что россияне агитируют население временно оккупированных территорий Украины к участию в войне.