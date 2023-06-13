ЦНС: мобілізовані російські в’язні влаштовують бунти на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Мобілізовані російські в’язні влаштовують бунти на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Так, ЦНС з посиланням на партизанський рух "Атеш" повідомляє, що на Лиманському напрямку група російських мобілізованих з-поміж ув’язнених дезертували в невідомому напрямку.
Крім того, вони захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби зс рф під час втечі. На цей момент окупанти ведуть пошук своїх "бунтівників".
"Такий хаос в рядах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога", - наголосили в Центрі національного спротиву.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що росіяни агітують населення тимчасово окупованих територій України до участі у війні.