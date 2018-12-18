ВСК по делу Гандзюк собрала достаточно фактажа для расследования преступлений

"В Одессе удалось узнать довольно интересный факт относительно третей группировки, заинтересованой в дестабилизации ситуации в Одессе и смене руководства МВД и прокуратуры. Это люди, которые касаются банды Януковича. Они контролируют застройки в городе, рынок "7 км". Эта информация новая она ранее не рассматривалась", - сказал член ВСК ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Валерий Карпунцов.

По словам Карпунцова, даже отсутствие кворума позволило собрать достаточно достаточно фактажа для расследования преступлений против активистов.

Напомним, на заседание временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов в Одессе пришли неизвестные люди в камуфляже.