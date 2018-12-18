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ТСК у справі Гандзюк зібрала достатньо фактажу для розслідування злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Відсутність кворуму дозволила зібрати достатньо фактажу для розслідування злочинів проти активістів у Одесі та у справі Катерини Гандзюк. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Блок Петра Порошенко "Солідарність".

ТСК у справі Гандзюк зібрала достатньо фактажу для розслідування злочинів

"В Одесі вдалось дізнатися досить цікавий факт щодо третього угрупування, яке зацікавлене в дестабілізації ситуації в Одесі і зміні керівництва МВС і прокуратури. Це люди, які дотичні до банди Януковича. Вони контролюють забудови в місті, ринок "7 км". Ця інформація нова, вона раніше не розглядалася", – сказав член ТСК ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Валерій Карпунцов.

За словами Карпунцова, навіть відсутність кворуму дозволила зібрати достатньо достатньо фактажу для розслідування злочинів проти активістів.

Нагадаємо, на засідання тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів в Одесі прийшли невідомі люди в камуфляжі.

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