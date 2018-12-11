ВСК по Гандзюк: стала известна дата заседания в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов состоится 17 декабря в Одессе. Комиссия не планирует делать свою работу полностью открытой для общества. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил председатель временной следственной комиссии (ВСК) для расследования нападения на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов Борислав Береза.
"Заседание состоится 17 декабря. Полностью открытых заседаний не будет", - сказал Береза.
Он также добавил, что закрытые заседания дают больше результата, чем открытые.
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"В закрытой части мы получаем больше, чем в открытой. Люди не хотят говорить на камеру всего того, что они говорят на закрытой части. Потому что для некоторых это опасно, а некоторые не хотят говорить открыто", - отметил Береза.
Парламентарий сообщил, что новых подробностей по делу, которые можно было разгласить, пока нет.
Напомним, 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить качественно правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
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4 ноября, после 3-х месяцев лечения, стало известно о смерти Екатерины Гандзюк.
31 июля Гадзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.