ВСК по Гандзюк: стала известна дата заседания в Одессе

"Заседание состоится 17 декабря. Полностью открытых заседаний не будет", - сказал Береза.

Он также добавил, что закрытые заседания дают больше результата, чем открытые.



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"В закрытой части мы получаем больше, чем в открытой. Люди не хотят говорить на камеру всего того, что они говорят на закрытой части. Потому что для некоторых это опасно, а некоторые не хотят говорить открыто", - отметил Береза.



Парламентарий сообщил, что новых подробностей по делу, которые можно было разгласить, пока нет.



Напомним, 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить качественно правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.



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4 ноября, после 3-х месяцев лечения, стало известно о смерти Екатерины Гандзюк.



31 июля Гадзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.