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Луценко розповів, коли затримають замовника нападу на Гандзюк

Київ • УНН

 • 17074 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Правоохоронці на сьогодні мають достатньо струнку версію про замовника нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

Луценко розповів, коли затримають замовника нападу на Гандзюк

“Ми вийшли на одного організатора, тепер на іншого. І смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив цих виконавців й організаторів. Отже, маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки, ми зберемо юридичні факти, звичайно буде оголошено про підозру і точно затриманий ще й замовник”, — запевнив Генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, коли може бути затриманий замовник нападу на Катерину Гандзюк, Юрій Луценко наголосив, що “ніякі терміни у слідстві не встановлюються”.

Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що було повідомлено про підозру раніше засудженому громадянину України Левіну, який був важливою фігурою підготовки й організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як розповів Луценко, Левін раніше був засуджений до 15 років позбавлення волі за організацію 15 убивств та розбійних нападів на території Херсонської області відносно водіїв на автомагістралях. Левін вийшов на волю завдяки "закону Савченко".

31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій. Однак, не пережила нападу. 4 листопада стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". У межах цього кримінального провадження було затримано п’ятьох осіб.

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