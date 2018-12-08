Луценко рассказал, когда задержат заказчика нападения на Гандзюк

"Мы вышли на одного организатора, теперь на другого. И смею утверждать, что мы сейчас понимаем общий мотив этих исполнителей и организаторов. Итак, имеем достаточно стройную версию о заказчике. Как только мы соберем юридические факты, конечно будет объявлено о подозрении и точно задержан еще и заказчик", - заверил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть задержан заказчик нападения на Екатерину Гандзюк, Юрий Луценко подчеркнул, что "никакие сроки в следствии не устанавливаются".

Напомним, накануне Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что было сообщено о подозрении ранее осужденному гражданину Украины Левину, который был важной фигурой подготовки и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как рассказал Луценко, Левин ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию 15 убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области в отношении водителей на автомагистралях. Левин вышел на свободу благодаря "закону Савченко".

31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. Однако, не пережила нападения. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". В рамках этого уголовного производства были задержаны пять человек.