ТСК по Гандзюк: стала відома дата засідання в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів відбудеться 17 грудня в Одесі. Комісія не планує робити свою роботу повністю відкритою для суспільства. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів Борислав Береза.
"Засідання відбудеться 17 грудня. Повністю відкритих засідань не буде", - сказав Береза.
Він також додав, що закриті засідання дають більше результату, аніж відкриті.
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"В закритій частині ми отримуємо більше, ніж у відкритій. Люди не хочуть говорити на камеру всього того, що кажуть вони на закритій частині. Тому що для декого це небезпечно, а дехто не хоче казати відкрито", - зазначив Береза.
Парламентар повідомив, що нових подробиць у справі, які б можна було розголосити, наразі немає.
Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка повинна з'ясувати чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
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4 листопада, після 3-х місяців лікування, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк.
31 липня Гадзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.