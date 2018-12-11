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ТСК по Гандзюк: стала відома дата засідання в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів відбудеться 17 грудня в Одесі. Комісія не планує робити свою роботу повністю відкритою для суспільства. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів Борислав Береза.

ТСК по Гандзюк: стала відома дата засідання в Одесі

"Засідання відбудеться 17 грудня. Повністю відкритих засідань не буде", - сказав Береза.

Він також додав, що закриті засідання дають більше результату, аніж відкриті.

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"В закритій частині ми отримуємо більше, ніж у відкритій. Люди не хочуть говорити на камеру всього того, що кажуть вони на закритій частині. Тому що для декого це небезпечно, а дехто не хоче казати відкрито", - зазначив Береза.

Парламентар повідомив, що нових подробиць у справі, які б можна було розголосити, наразі немає.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка повинна з'ясувати чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

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4 листопада, після 3-х місяців лікування, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк.

31 липня Гадзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

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