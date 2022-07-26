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"ВСК не дала результатов": суд по делу об убийстве Ноздровской не может рассматривать причастность третьих лиц к преступлению - адвокат семьи

"ВСК не дала результатов": суд по делу об убийстве Ноздровской не может рассматривать причастность третьих лиц к преступлению - адвокат семьи

Киев • УНН

 • 258279 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Суд по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской не рассматривает версию о причастности третьих лиц к преступлению. Как пояснил адвокат семьи Дмитрий Беловчук в комментарии УНН, все из-за того, что обвинение выдвинуто за единоличное убийство.

Цитата

“Поскольку обвинение выдвинуто за убийство единолично, то суд не может выйти за пределы обвинения. И суд рассматривает только единоличное убийство. Мы обращаем внимание на то, что, в частности, характер ранений свидетельствует о том, что был, как минимум, не один нож, а три разных ножа. Мы на это обращаем внимание суда. Но суд не может выйти за пределы обвинения”, – рассказал адвокат.

Он отметил, что расследовать причастность других лиц к совершению преступления можно будет только после оглашения приговора по этому делу, тогда производство можно будет вернуть в полицию на дорасследование.

“Расследование по этому делу уже окончено. Обвинительный акт направлен в суд, расследование не осуществляется. Мы инициировали. Была временная следственная группа при Верховной Раде, но это никакого результата не дало”, - отметил Беловчук.

Напомним

Дело об убийстве Ирины Ноздровской длится уже 4 года. 1 января 2018 года правозащитницу нашли мертвой - через три дня после того, как она исчезла.

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Полиция 8 января 2018 года задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской - Юрия Россошанского, чей сын Дмитрий ранее был осужден за то, что сбил насмерть младшую сестру Ирины – Светлану Сапатинскую. Незадолго до убийства Ноздровской Дмитрия Россошанского должны были амнистировать, однако этого не произошло: суд вообще отменил приговор и оставил его в СИЗО. Вроде бы это и стало мотивом для убийства.

Однако Россошанский-старший позже стал убеждать, что его уговорили взять вину на себя в обмен на освобождение сына.

Отметим, что мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. Ранее Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Чорновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.

Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.

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