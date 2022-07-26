“ТСК не дала результатів”: суд у справі про вбивство Ноздровської не може розглядати причетність третіх осіб до злочину - адвокат родини

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“Оскільки обвинувачення висунуто за вбивство одноосібне, то суд не може вийти за межі обвинувачення. І суд розглядає лише одноосібне вбивство. Ми звертаємо увагу на те, що, зокрема, характер поранень свідчить про те, що був, як мінімум, не один ніж, а три різних ножі. Ми на це звертаємо увагу суду. Але суд не може вийти за межі обвинувачення”, - розповів адвокат.

Він зазначив, що розслідувати причетність інших осіб до вчинення злочину можна буде лише після оголошення вироку у цій справі, тоді провадження можна буде повернути в поліцію на дорозслідування.

“Розслідування по цій справі вже закінчене. Обвинувальний акт направлений в суд, розслідування не здійснюється. Ми ініціювали. Була тимчасова слідча група при Верховній Раді, але це ніякого результату не дало”, - зазначив Біловчук.

Нагадаємо

Справа про вбивство Ірини Ноздровської тягнеться вже 4 роки. 1 січня 2018 року правозахисницю знайшли мертвою - за три дні після того, як вона зникла.

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Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської - Юрія Россошанського, чий син Дмитро раніше був засуджений за те, що збив на смерть молодшу сестру Ірини – Світлану Сапатинську. Незадовго до вбивства Ноздровської Дмитра Россошанського мали амністувати, однак цього не сталося: суд взагалі скасував вирок і залишив його в СІЗО. Нібито це і стало мотивом для вбивства.

Однак Россошанський-старший пізніше став переконувати, що його вмовили взяти провину на себе в обмін на звільнення сина.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Раніше Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.