Лапа о снятии моратория: цивилизованный бизнес заинтересован в проверках

“Орган надзора и контроля должен выполнять две функции: превентивную и реагировать на происходящие события. Собственно, в реалиях, в которых мы работали последние годы, превентивной функции не было — была лишь реакция. И снятие моратория и возвращение возможности выходить на плановые проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения законодательства позволят реализовать именно превентивную функцию — предотвращать совершение правонарушений”, — заявил В.Лапа.

Он пояснил, что до этого инспектор Госпродпотребслужбы имел право выйти на проверку субъекта хозяйствования на основании обоснованного обращения гражданина Украины.

“Отсутствие нормального контроля привело к увеличению количества обращений граждан. Так, в прошлом году в Госпродпотребслужбу поступило 5,3 тыс. обращений от 9,1 тыс. граждан. Кроме того, в Госпродпотребслужбе от правительственного контактного центра было направлено 7627 обращений. Это свидетельствует о наличии острой проблемы и необходимости наводить порядок в сфере контроля”, — отметил председатель Госпродпотребслужбы.

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В.Лапа добавил, что цивилизованный бизнес заинтересован в проверках и объективном контроле.

“Ибо предприятие, которое полностью придерживается законодательства, выполняет требования, оказывается в неконкурентных условиях по сравнению с теми предприятиями, которые эти правила игнорируют”, — подчеркнул глава Госпродпотребслужбы.

Постановление Кабинета Министров, которое снимает мораторий на проверки бизнеса для ряда госорганов, вступило в силу со дня опубликования, пояснил В.Лапа.

“Это означает, что территориальные органы Госпродпотребслужбы могут выходить на плановые проверки в соответствии с утвержденным Планом комплексных плановых мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год, который опубликован на сайте Государственной регуляторной службы”, — говорится в сообщении.

Напомним, мораторий на проверки бизнеса действовал в Украине с 2014 года. За это время значительно ухудшилась ситуация в сфере контроля за качеством и безопасностью продуктов питания в Украине.

Разрешить проверки предпринимателей хотя бы частично правительство призвали и политики, и эксперты.

Также ранее о готовности к проверкам заявил ряд ассоциаций отечественных производителей. В частности, не против отмены моратория высказались и “молочники”, и производители мясной продукции.

По словам нардепа С.Тригубенко, в условиях отмены моратория на проверки, их объектами в первую очередь должны стать не легальные производители, а теневики и подпольщики.