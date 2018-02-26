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Лапа про зняття мораторію: цивілізований бізнес зацікавлений у перевірках

Лапа про зняття мораторію: цивілізований бізнес зацікавлений у перевірках

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Кабінет міністрів України вивів Держпродспоживслужбу з-під дії мораторії на перевірки бізнесу. Таким чином, відомство отримало право здійснювати свою превентивну функцію — запобігати вчиненню правопорушень. Про це заявив очільник служби Володимир Лапа, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Орган нагляду і контролю повинен виконувати дві функції: превентивну і реагувати на події, що відбуваються. Власне, у реаліях, в яких ми працювали останні роки, превентивної функції не було — була лише реакція. І зняття мораторію та повернення можливості виходити на планові перевірки суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства дозволить реалізувати саме превентивну функцію — запобігати вчиненню правопорушень”, — заявив В.Лапа.

Він пояснив, що до цього інспектор Держпродспоживслужби мав право вийти на перевірку суб’єкта господарювання лише на підставі обґрунтованого звернення громадянина України.

“Відсутність нормального контролю призвело до збільшення кількості звернень громадян. Так, торік до Держпродспоживслужби надійшло 5,3 тис. звернень від 9,1 тис. громадян. Крім того, до Держпродспоживслужби вiд урядового контактного центру було направлено 7627 звернень. Це свідчить про наявність гострої проблеми і необхідність наводити лад у сфері контролю”, — зазначив голова Держпродспоживслужби.

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В.Лапа додав, що цивілізований бізнес зацікавлений у перевірках і об’єктивному контролі.

“Бо підприємство, яке повністю дотримується законодавства, виконує вимоги, опиняється в неконкурентних умовах порівняно з тими підприємствами, які ці правила ігнорують”, — підкреслив очільник Держпродспоживслужби.

Постанова Кабінету Міністрів, яка знімає мораторій на перевірки бізнесу для низки держорганів, набула чинності з дня опублікування, пояснив В.Лапа.

“Це означає, що територіальні органи Держпродспоживслужби можуть виходити на планові перевірки відповідно до затвердженого Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік, який опублікований на сайті Державної регуляторної служби”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мораторій на перевірки бізнесу діяв в Україні з 2014 року. За цей час значно погіршилася ситуація у сфері контролю за якістю та безпекою продуктів харчування в Україні.

Дозволити перевірки підприємців хоча б частково уряд закликали і політики, і експерти.

Також раніше про готовність до перевірок заявила низка Асоціацій вітчизняних виробників. Зокрема, не проти скасування мораторію висловилися і “молочники”, і виробники м’ясної продукції.

За словами нардепа С.Тригубенка, за умов скасування мораторію на перевірки, їхніми об’єктами, в першу чергу повинні стати не легальні виробники, а тіньовики і підпільники.

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