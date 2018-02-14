Цистерна с 30 тоннами этилового спирта перевернулась под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Броварском районе Киевской области перевернулась цистерна с 30 тоннами этилового спирта, произошла разгерметизация и жидкость вылилась. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“14 февраля в 08:44 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге, возле села Требухов”, — говорится в сообщении.
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Как отмечается, на место вызова было направлено дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары. Прибывшие по вызову установили, что грузовой автомобиль “Volvo”, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 т выехал на обочину дороги и перевернулся. Жидкость, находившаяся в цистерне, вылилась на поле.
Водитель автомобиля не пострадал.