Цистерна із 30 тоннами етилового спирту перекинулася під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Броварському районі Київської області перекинулася цистерна з 30 тоннами етилового спирту, сталася розгерметизація і вилив рідини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“14 лютого о 08:44 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталося на автодорозі, біля села Требухів”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, на місце виклику було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари. Рятувальники, які прибули за викликом встановили, що вантажний автомобіль “Volvo”, що перевозив в автоцистерні етиловий спирт ємністю 30 т виїхав, на узбіччя дороги та перевернувся. Рідина, що знаходилася в цистерні вилилась на поле.
Водій автомобіля не постраждав.