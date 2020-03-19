Цены выросли: в Донецкой области проведут совещание по ценообразованию на продукты из-за коронавируса

КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние несколько дней в Донецкой области повысились цены на продукты, особенно после того, как стало известно о первом инфицированном коронавирусом жителе Мариуполя. Из-за этого в Донецкой области проведут совещание по поводу продуктов питания и средств индивидуальной защиты. Об этом во время брифинга по ситуации с коронавируса в Донецкой области рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.