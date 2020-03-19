Цены выросли: в Донецкой области проведут совещание по ценообразованию на продукты из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103403 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106009 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107974 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106711 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115979 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101504 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105807 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131661 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Цены выросли: в Донецкой области проведут совещание по ценообразованию на продукты из-за коронавируса

Цены выросли: в Донецкой области проведут совещание по ценообразованию на продукты из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12711 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние несколько дней в Донецкой области повысились цены на продукты, особенно после того, как стало известно о первом инфицированном коронавирусом жителе Мариуполя. Из-за этого в Донецкой области проведут совещание по поводу продуктов питания и средств индивидуальной защиты. Об этом во время брифинга по ситуации с коронавируса в Донецкой области рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.

“По поводу продуктов питания и средств индивидуальной защиты, сегодня будет проведено селекторное совещание с городскими головами, председателями райгосадминистраций, председателями ОТГ, где будет на повестке дня общая ситуация, и потом вопрос по поводу продуктов питания, вопрос о ценообразовании и законность возможного роста цен на наиболее распространенные продукты питания и обеспечения средствами индивидуальной защиты коммунальных служб, которые непосредственно контактируют с людьми. Рост ценообразования пошел за последние два дня”, — сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что роста цен не должно быть, поэтому это механизм на уровне частника, который закупает и хочет больше заработать.

Кириленко заверил, что регулируется и водоснабжение, и эта ситуация — стабильная.

Напомним, что первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

Мужчина находится в стабильном состоянии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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