Цены выросли: в Донецкой области проведут совещание по ценообразованию на продукты из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние несколько дней в Донецкой области повысились цены на продукты, особенно после того, как стало известно о первом инфицированном коронавирусом жителе Мариуполя. Из-за этого в Донецкой области проведут совещание по поводу продуктов питания и средств индивидуальной защиты. Об этом во время брифинга по ситуации с коронавируса в Донецкой области рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.
“По поводу продуктов питания и средств индивидуальной защиты, сегодня будет проведено селекторное совещание с городскими головами, председателями райгосадминистраций, председателями ОТГ, где будет на повестке дня общая ситуация, и потом вопрос по поводу продуктов питания, вопрос о ценообразовании и законность возможного роста цен на наиболее распространенные продукты питания и обеспечения средствами индивидуальной защиты коммунальных служб, которые непосредственно контактируют с людьми. Рост ценообразования пошел за последние два дня”, — сообщил Кириленко.
Он подчеркнул, что роста цен не должно быть, поэтому это механизм на уровне частника, который закупает и хочет больше заработать.
Кириленко заверил, что регулируется и водоснабжение, и эта ситуация — стабильная.
Напомним, что первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
Мужчина находится в стабильном состоянии.