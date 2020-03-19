У Маріуполі розповіли про стан інфікованого коронавірусом чоловіка

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Маріуполі, 52-річний чоловік, в якого підтвердили коронавірус, перебуває у стабільному стані. Про це під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на Донеччині розповів керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.