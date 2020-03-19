У Маріуполі розповіли про стан інфікованого коронавірусом чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Маріуполі, 52-річний чоловік, в якого підтвердили коронавірус, перебуває у стабільному стані. Про це під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на Донеччині розповів керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
“Позитивний аналіз на вірус підтвердився у маріупольця, який нещодавно повернувся з Єгипту. За інформацією лікарів — стан його здоров’я зараз стабільний, отримує всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі. Люди з якими він контактував виявлені і перебувають під відповідним наглядом”, — розповів Кириленко.
“Його температура тіла станом на ніч була 37,8. Ми це переборемо. Головне — самодисципліна”, — повідомив Кириленко.
Також зазначається, що було встановлено контакт чоловіка з дружиною, дорослою донькою та колегами по роботі.
Він також звернувся до маріупольських підприємств та підприємців щодо переведення працівників на дистанційну роботу, а також порадив людям похилого віку залишатись вдома.
Кириленко зазначив, що особлива увага приділятиметься “об’їздам, у тому числі територій, що наближені до лінії розмежування, територій, які наближені до „сірих зон“, щоб розуміти забезпечення людей продуктами харчування та медикаментами”.
“У Донецькій області ситуація контрольована стабільна, продуктами харчування населення забезпечено”, — запевнив Кириленко.
Нагадаємо, що перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.
Станом на ранок 19 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).