В Мариуполе рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом человека

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Мариуполе 52-летний мужчина, у которого подтвердили коронавирус, находится в стабильном состоянии. Об этом во время брифинга по ситуации с коронавируса в Донецкой области рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.