В Мариуполе рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Мариуполе 52-летний мужчина, у которого подтвердили коронавирус, находится в стабильном состоянии. Об этом во время брифинга по ситуации с коронавируса в Донецкой области рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.

“Положительный анализ на вирус подтвердился у мариупольца, который недавно вернулся из Египта. По информации врачей — состояние его здоровья сейчас стабильное, получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Люди с которыми он контактировал обнаружены и находятся под соответствующим наблюдением”, — рассказал Кириленко.

“Его температура тела по состоянию на ночь была 37,8. Мы это преодолеем. Главное — самодисциплина”, — сообщил Кириленко.

Также отмечается, что был установлен контакт мужчины с женой, взрослой дочерью и коллегами по работе.

Он также обратился к мариупольским предприятиям и предпринимателям по переводу работников на дистанционную работу, а также посоветовал пожилым людям оставаться дома.

Кириленко отметил, что особое внимание будет уделяться “объезд, в том числе территорий, приближенных к линии разграничения, территорий, приближенных к „серым зон“, чтобы понимать обеспечения людей продуктами питания и медикаментами”.

“В Донецкой области ситуация контролируемая стабильная, продуктами питания населения обеспечено”, — заверил Кириленко.

Напомним, что первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

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