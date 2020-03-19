В Мариуполе рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Мариуполе 52-летний мужчина, у которого подтвердили коронавирус, находится в стабильном состоянии. Об этом во время брифинга по ситуации с коронавируса в Донецкой области рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.
“Положительный анализ на вирус подтвердился у мариупольца, который недавно вернулся из Египта. По информации врачей — состояние его здоровья сейчас стабильное, получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Люди с которыми он контактировал обнаружены и находятся под соответствующим наблюдением”, — рассказал Кириленко.
“Его температура тела по состоянию на ночь была 37,8. Мы это преодолеем. Главное — самодисциплина”, — сообщил Кириленко.
Также отмечается, что был установлен контакт мужчины с женой, взрослой дочерью и коллегами по работе.
Он также обратился к мариупольским предприятиям и предпринимателям по переводу работников на дистанционную работу, а также посоветовал пожилым людям оставаться дома.
Кириленко отметил, что особое внимание будет уделяться “объезд, в том числе территорий, приближенных к линии разграничения, территорий, приближенных к „серым зон“, чтобы понимать обеспечения людей продуктами питания и медикаментами”.
“В Донецкой области ситуация контролируемая стабильная, продуктами питания населения обеспечено”, — заверил Кириленко.
Напомним, что первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).