Ціни зросли: на Донеччині проведуть нараду щодо ціноутворення на продукти через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні кілька днів у Донецькій області підвищились ціни на продукти, особливо після того, як стало відомо про першого інфікованого коронавірусом мешканця Маріуполя. Через це на Донеччині проведуть нараду з приводу продуктів харчування та засобів індивідуального захисту. Про це під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на Донеччині розповів керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
“З приводу продуктів харчування та засобів індивідуального захисту, сьогодні буде проведена селекторна нарада з міськими головами, головами райдержадміністрацій, головами ОТГ, де буде на порядку денному загальна ситуація, і потім питання з приводу продуктів харчування, питання про ціноутворення і законність можливого збільшення цін на найбільш розповсюджені продукти харчування і забезпечення засобами індивідуального захист комунальних служб, які безпосередньо контактують з людьми. Зростання ціноутворення пішло за останні два дні”, — повідомив Кириленко.
Він підкреслив, що росту цін не має бути, тож це механізм на рівні приватника, який закуповує і хоче більше заробити.
Кириленко запевнив, що регулюється й водозабезпечення, і ця ситуація — стабільна.
Нагадаємо, що перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.
Чоловік перебуває у стабільному стані.