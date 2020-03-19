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Ціни зросли: на Донеччині проведуть нараду щодо ціноутворення на продукти через коронавірус

Ціни зросли: на Донеччині проведуть нараду щодо ціноутворення на продукти через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні кілька днів у Донецькій області підвищились ціни на продукти, особливо після того, як стало відомо про першого інфікованого коронавірусом мешканця Маріуполя. Через це на Донеччині проведуть нараду з приводу продуктів харчування та засобів індивідуального захисту. Про це під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на Донеччині розповів керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.

“З приводу продуктів харчування та засобів індивідуального захисту, сьогодні буде проведена селекторна нарада з міськими головами, головами райдержадміністрацій, головами ОТГ, де буде на порядку денному загальна ситуація, і потім питання з приводу продуктів харчування, питання про ціноутворення і законність можливого збільшення цін на найбільш розповсюджені продукти харчування і забезпечення засобами індивідуального захист комунальних служб, які безпосередньо контактують з людьми. Зростання ціноутворення пішло за останні два дні”, — повідомив Кириленко.

Він підкреслив, що росту цін не має бути, тож це механізм на рівні приватника, який закуповує і хоче більше заробити.

Кириленко запевнив, що регулюється й водозабезпечення, і ця ситуація — стабільна.

Нагадаємо, що перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

Чоловік перебуває у стабільному стані.

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