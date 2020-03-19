Ціни зросли: на Донеччині проведуть нараду щодо ціноутворення на продукти через коронавірус

КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні кілька днів у Донецькій області підвищились ціни на продукти, особливо після того, як стало відомо про першого інфікованого коронавірусом мешканця Маріуполя. Через це на Донеччині проведуть нараду з приводу продуктів харчування та засобів індивідуального захисту. Про це під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на Донеччині розповів керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.