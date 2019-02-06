Цены на рыбу возрастут - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Цены на рыбу в Украине вырастут на 10-12%. Такое мнение высказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии журналисту УНН.
По цене на рыбу в 2019 году, то эксперт отметил: "цена на нее возрастет в среднем на 10-12%".
Дорошенко заверил, что рост цен на продукты в этом году все же будет меньше, нежели в 2018 году. К слову в предыдущем году цены на хлеб выросли на 22%, а овощи - от 33% до 300%.
Кроме того, в этом году цена на молочные продукты вырастет на 9-10%.
Ранее сообщал УНН, эксперт рассказал, как изменились цены на украинское сало.
Как сообщал УНН, цены на крупы поднимутся, в частности возрастет стоимость гречки, манки, кукурузной и ячневой круп - до 15%.