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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76335 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101085 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135738 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134229 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125978 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 163394 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Цены на рыбу возрастут - эксперт

Цены на рыбу возрастут - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Цены на рыбу в Украине вырастут на 10-12%. Такое мнение высказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии журналисту УНН.

По цене на рыбу в 2019 году, то эксперт отметил: "цена на нее возрастет в среднем на 10-12%".

Дорошенко заверил, что рост цен на продукты в этом году все же будет меньше, нежели в 2018 году. К слову в предыдущем году цены на хлеб выросли на 22%, а овощи - от 33% до 300%.

Кроме того, в этом году цена на молочные продукты вырастет на 9-10%.

Ранее сообщал УНН, эксперт рассказал, как изменились цены на украинское сало.

Как сообщал УНН, цены на крупы поднимутся, в частности возрастет стоимость гречки, манки, кукурузной и ячневой круп - до 15%.

Украинские Национальные Новости

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