Ціни на рибу зростуть - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Ціни на рибу в Україні зростуть на 10-12 %. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.
Щодо ціни на рибу у 2019 році, то експерт зазначив: “ціна на неї зросте в середньому на 10-12%”.
Дорошенко запевнив, зростання цін на продукти в цьому році все ж буде менше, а ніж у 2018. До слова у попередньому році ціни на хліби зросли на 22%, а овочі – від 33% до 300%.
Крім того, у цьому році ціна на молочні продукти зросте на 9-10 %.
Раніше УНН повідомляв, експерт розповів, як змінилися ціни на українське сало.
Як повідомляв УНН, ціни на крупи піднімуться, зокрема зросте вартість гречки, манки, кукурудзяної та ячної круп – до 15 %.