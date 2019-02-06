Ціни на рибу зростуть - експерт

Щодо ціни на рибу у 2019 році, то експерт зазначив: “ціна на неї зросте в середньому на 10-12%”.

Дорошенко запевнив, зростання цін на продукти в цьому році все ж буде менше, а ніж у 2018. До слова у попередньому році ціни на хліби зросли на 22%, а овочі – від 33% до 300%.



Крім того, у цьому році ціна на молочні продукти зросте на 9-10 %.



Раніше УНН повідомляв, експерт розповів, як змінилися ціни на українське сало.



Як повідомляв УНН, ціни на крупи піднімуться, зокрема зросте вартість гречки, манки, кукурудзяної та ячної круп – до 15 %.