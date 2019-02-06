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Ціни на рибу зростуть - експерт

Ціни на рибу зростуть - експерт

Київ • УНН

 • 9763 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Ціни на рибу в Україні зростуть на 10-12 %. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.

Щодо ціни на рибу у 2019 році, то експерт зазначив: “ціна на неї зросте в середньому на 10-12%”.

Дорошенко запевнив, зростання цін на продукти в цьому році все ж буде менше, а ніж у 2018. До слова у попередньому році ціни на хліби зросли на 22%, а овочі – від 33% до 300%.

Крім того, у цьому році ціна на молочні продукти зросте на 9-10 %.

Раніше УНН повідомляв, експерт розповів, як змінилися ціни на українське сало.

Як повідомляв УНН, ціни на крупи піднімуться, зокрема зросте вартість гречки, манки, кукурудзяної та ячної круп – до 15 %.

Українські Національні Новини

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