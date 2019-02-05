Цены на молочные продукты повысятся на 10% - эксперт

"Молочные продукты будут понемногу добавлять (в цене - ред.). Вопрос в том, что сейчас трудно понять будет ли пользоваться спросом отечественное сливочное масло рубежом. Если да, то цена на него будет расти, а если будет наблюдаться незначительный спрос, как в прошлом 2018 году, то мы фактически увидим рост цен на молочные продукты на уровне инфляции - 9-10%. Отдельные продукты могут и больше прибавлять в цене", - добавил он.



Как сообщал УНН, цены на крупы поднимутся, в частности возрастет стоимость гречки, манки, кукурузной и ячневой круп - до 15%.



Ранее эксперт рассказал, как изменились цены на украинское сало.