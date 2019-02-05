Ціни на молочні продукти підвищаться на 10% - експерт

“Молочні продукти будуть потрошки додавати (в ціні - ред.). Питання в тому, що зараз важко зрозуміти чи буде мати попит вітчизняне вершкове масло закордоном. Якщо так, то ціна на нього буде зростати, а якщо спостерігатиметься незначний попит, як у минулому 2018 році, то ми фактично побачимо зростання цін на молочні продукти на рівні інфляції – 9-10 %. Окремі продукти можуть і більше додавати в ціні”, - додав він.



Як повідомляв УНН, ціни на крупи піднімуться, зокрема зросте вартість гречки, манки, кукурудзяної та ячної круп – до 15 %.



Раніше експерт розповів, як змінилися ціни на українське сало.