Цена Brent выросла до 58 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром выросли в цене до 58,00 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,50%.
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,74 доллара за баррель, прибавив 0,55%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.