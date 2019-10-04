Ціна Brent зросла до 58 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 58,00 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,50%.
При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,74 долара за барель, додавши 0,55%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.