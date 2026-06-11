ЦИК зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом

Центральная избирательная комиссия рассмотрела заявление и зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом Украины, передает УНН.

Во время сегодняшнего заседания Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Андрея Левуса и в соответствии с избирательным законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность" - говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦИК, Андрей Левус был включен в избирательный список этой партии под № 29.

Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

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