ЦИК зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом
Киев • УНН
ЦИК зарегистрировала Андрея Левуса нардепом от «Европейской солидарности» под номером 29 в списке. Полномочия он приобретет после принесения присяги.
Центральная избирательная комиссия рассмотрела заявление и зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом Украины, передает УНН.
Во время сегодняшнего заседания Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Андрея Левуса и в соответствии с избирательным законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность"
Как сообщили в ЦИК, Андрей Левус был включен в избирательный список этой партии под № 29.
Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.
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